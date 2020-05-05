Унікальну колекцію радянських авто кинули іржавіти на складі
На одному з непримітних складів під Великим Новгородом (північний захід Росії) знайшли півтора десятки кинутих радянських авто. Втім, серед машин затесалися екземпляри не тільки виробництва СРСР.
Із чуток, раніше автомобілі належали власнику однієї з місцевих СТО. Зараз же вони простоюють в ангарі, де вже вкрилися товстим шаром пилу і почали іржавіти.
Більшу частину колекції складають седани ГАЗ-21 Волга. Також серед виявлених автомобілів є універсал ГАЗ-22 Волга, ГАЗ-24 Волга, кілька Москвичів різних поколінь, пара ЗАЗ-968М, ВАЗ-21013 "Копійка", ГАЗ-69 з "кустарним" металевим дахом і навіть моторолер Вятка.
Але найцікавішим екзмепляром є вантажівка Barkas B1000 виробництва НДР. Також тут опинився дитячий педальний автомобіль Москвич, який сьогодні вважається колекційним, і більш сучасна Волга – ГАЗ-3110.
Велика частина автомобілів перебуває в поганому стані, хоча є моделі, які добре збереглися. Чи приведуть колекцію коли-небудь до ладу, невідомо.
Раніше OBOZREVATEL публікував фото майже нових Mercedes, BMW і Audi, які опинилися на розбиранні.