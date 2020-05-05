Унікальну колекцію радянських авто кинули іржавіти на складі

На одному з непримітних складів під Великим Новгородом (північний захід Росії) знайшли півтора десятки кинутих радянських авто. Втім, серед машин затесалися екземпляри не тільки виробництва СРСР.

Із чуток, раніше автомобілі належали власнику однієї з місцевих СТО. Зараз же вони простоюють в ангарі, де вже вкрилися товстим шаром пилу і почали іржавіти.

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Більшу частину колекції складають седани ГАЗ-21 Волга. Також серед виявлених автомобілів є універсал ГАЗ-22 Волга, ГАЗ-24 Волга, кілька Москвичів різних поколінь, пара ЗАЗ-968М, ВАЗ-21013 "Копійка", ГАЗ-69 з "кустарним" металевим дахом і навіть моторолер Вятка.

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Але найцікавішим екзмепляром є вантажівка Barkas B1000 виробництва НДР. Також тут опинився дитячий педальний автомобіль Москвич, який сьогодні вважається колекційним, і більш сучасна Волга – ГАЗ-3110.

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

Велика частина автомобілів перебуває в поганому стані, хоча є моделі, які добре збереглися. Чи приведуть колекцію коли-небудь до ладу, невідомо.

Покинута колекція радянських авто carakoom.com

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