Унікальну BMW для перевезення картоплі продають за ціною Camry

BMW 5 Серії у кузові E39 багато шанувальників марки вважають найкрасивішою "п'ятіркою" всіх часів. Але є ті, кому цей автомобіль здається найзвичайнісіньким, а може й навіть нудним.

До них, ймовірно, відноситься один ентузіаст з Росії, який вирішив перетворити класичну "п'ятірку" на дводверний пікап. На будівництво машини у нього пішло чотири роки, і тепер на ній можна зручно перевозити різний вантаж – наприклад, мішки з картоплею.

Пікап BMW E39 auto.ru

Незвичайна BMW E39 зроблена в стилі австралійського Ute, і зараз її продають, причому за чималі гроші – 31 500 доларів (для порівняння, стільки ж коштує нова Toyota Camry). Настільки високу ціну продавець пояснює тим, що автомобіль перебуває у відмінному стані, крім того, під час переробки він також отримав ряд нових деталей, таких як нова підвіска, вихлоп, турбокомпресор і т.д.

Пікап BMW E39 auto.ru

Пікап BMW E39 auto.ru

Пікап BMW E39 auto.ru

Пікап BMW E39 auto.ru

Пікап BMW E39 auto.ru

Пікап BMW E39 auto.ru

Пікап BMW E39 auto.ru

Спочатку ж даний пікап був дизельним седаном E39 530d 1999 року випуску, тому під його капотом встановлений рядний шестициліндровий дизель потужністю 184 к.с. Мотор працює в парі з п'ятиступіневою автоматичною коробкою передач.

Пікап BMW E39 auto.ru

Пікап BMW E39 auto.ru

Цікаво, що це не перше перетворення BMW E39 на пікап. У 2008 році такий самий автомобіль зробив житель Австралії. Щоправда, там і мотор був крутіший (вісім циліндрів), і комплектація багатша (включаючи опції BMW Individual).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що BMW розповіла подробиці про водневому електричному кросовері X5, який надійде в продаж через рік.

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