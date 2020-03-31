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31 березня • оновлено в 10:27
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Унікальну BMW для перевезення картоплі продають за ціною Camry

1.4т
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BMW 5 Серії у кузові E39 багато шанувальників марки вважають найкрасивішою "п'ятіркою" всіх часів. Але є ті, кому цей автомобіль здається найзвичайнісіньким, а може й навіть нудним.

До них, ймовірно, відноситься один ентузіаст з Росії, який вирішив перетворити класичну "п'ятірку" на дводверний пікап. На будівництво машини у нього пішло чотири роки, і тепер на ній можна зручно перевозити різний вантаж – наприклад, мішки з картоплею.

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Незвичайна BMW E39 зроблена в стилі австралійського Ute, і зараз її продають, причому за чималі гроші – 31 500 доларів (для порівняння, стільки ж коштує нова Toyota Camry). Настільки високу ціну продавець пояснює тим, що автомобіль перебуває у відмінному стані, крім того, під час переробки він також отримав ряд нових деталей, таких як нова підвіска, вихлоп, турбокомпресор і т.д.

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Спочатку ж даний пікап був дизельним седаном E39 530d 1999 року випуску, тому під його капотом встановлений рядний шестициліндровий дизель потужністю 184 к.с. Мотор працює в парі з п'ятиступіневою автоматичною коробкою передач.

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Пікап BMW E39

Пікап BMW E39

auto.ru

Цікаво, що це не перше перетворення BMW E39 на пікап. У 2008 році такий самий автомобіль зробив житель Австралії. Щоправда, там і мотор був крутіший (вісім циліндрів), і комплектація багатша (включаючи опції BMW Individual).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що BMW розповіла подробиці про водневому електричному кросовері X5, який надійде в продаж через рік.

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Автор
Віталій Сазонов
Теги
BMW б/к автомобіль ретро
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