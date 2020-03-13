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13 березня • оновлено в 19:31
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Унікальний Запорожець за чверть мільйона: як виглядає б/у авто

1.2т
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Конкретний екземпляр б/у ЗАЗ-968М виставили на продаж у Росії за ціною 250 тис. рублів або 89 тис. грн (3500 доларів). Автомобіль у відмінному стані.

Багато чи мало 3,5 тисячі доларів за старий Запорожець? Відверто кажучи, ціна нескромна. Однак без перебільшення цей екземпляр – у колекційному стані. Цьому сприяє пробіг всього 211 км та 27 років гаражного зберігання.

ЗАЗ 968 М у гарному стані виставили на продаж

ЗАЗ 968 М у гарному стані виставили на продаж

auto.ru

Ще з цікавого – цей старий ЗАЗ один з останніх автомобілів конкретної моделі. А в комплекті – оригінальна інструкція та навіть сервісна книжка. На додаток – запасне колесо і впізнаваний бежевий колір кузова.

Заводська супутня документація – важливий аргумент для автомобільних колекціонерів

Заводська супутня документація – важливий аргумент для автомобільних колекціонерів

auto.ru

Стан салону цього Запорожця, судячи з фото, дуже гарний. Звісно, при 211 пройдених км і дбайливому гаражному зберіганні очікувати іншого не доводилося.

Гарний охайний інтер'єр ЗАЗ 968 М

Гарний охайний інтер'єр ЗАЗ 968 М

auto.ru

Стан кузова б/у Запорожця відмінний

Стан кузова б/у Запорожця відмінний

auto.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, в мережі продавали дуже рідкісний американський автомобіль, який своїм дизайном нагадав ЗАЗ.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль ретро ЗАЗ авто
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Красавчик к стати запор машинка не убиваемая и с хорошей проходимостью и прикольной печкой
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сексом трахаццо в нем можно?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Букет Красивый, маленький он не очень)))))
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Мне кажется это даже дёшево
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