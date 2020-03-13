Унікальний Запорожець за чверть мільйона: як виглядає б/у авто

Конкретний екземпляр б/у ЗАЗ-968М виставили на продаж у Росії за ціною 250 тис. рублів або 89 тис. грн (3500 доларів). Автомобіль у відмінному стані.
Багато чи мало 3,5 тисячі доларів за старий Запорожець? Відверто кажучи, ціна нескромна. Однак без перебільшення цей екземпляр – у колекційному стані. Цьому сприяє пробіг всього 211 км та 27 років гаражного зберігання.
ЗАЗ 968 М у гарному стані виставили на продаж
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Ще з цікавого – цей старий ЗАЗ один з останніх автомобілів конкретної моделі. А в комплекті – оригінальна інструкція та навіть сервісна книжка. На додаток – запасне колесо і впізнаваний бежевий колір кузова.
Заводська супутня документація – важливий аргумент для автомобільних колекціонерів
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Стан салону цього Запорожця, судячи з фото, дуже гарний. Звісно, при 211 пройдених км і дбайливому гаражному зберіганні очікувати іншого не доводилося.
Гарний охайний інтер'єр ЗАЗ 968 М
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Стан кузова б/у Запорожця відмінний
auto.ru
Як розповідав OBOZREVATEL, в мережі продавали дуже рідкісний американський автомобіль, який своїм дизайном нагадав ЗАЗ.
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