Унікальний Запорожець за чверть мільйона: як виглядає б/у авто

Конкретний екземпляр б/у ЗАЗ-968М виставили на продаж у Росії за ціною 250 тис. рублів або 89 тис. грн (3500 доларів). Автомобіль у відмінному стані.

Багато чи мало 3,5 тисячі доларів за старий Запорожець? Відверто кажучи, ціна нескромна. Однак без перебільшення цей екземпляр – у колекційному стані. Цьому сприяє пробіг всього 211 км та 27 років гаражного зберігання.

ЗАЗ 968 М у гарному стані виставили на продаж auto.ru

Ще з цікавого – цей старий ЗАЗ один з останніх автомобілів конкретної моделі. А в комплекті – оригінальна інструкція та навіть сервісна книжка. На додаток – запасне колесо і впізнаваний бежевий колір кузова.

Заводська супутня документація – важливий аргумент для автомобільних колекціонерів auto.ru

Стан салону цього Запорожця, судячи з фото, дуже гарний. Звісно, при 211 пройдених км і дбайливому гаражному зберіганні очікувати іншого не доводилося.

Гарний охайний інтер'єр ЗАЗ 968 М auto.ru

Стан кузова б/у Запорожця відмінний auto.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, в мережі продавали дуже рідкісний американський автомобіль, який своїм дизайном нагадав ЗАЗ.

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