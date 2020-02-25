Унікальний ВАЗ-2109 з Туреччини здивував своїми доробками

У Мережі показали унікальний ВАЗ-2109, який знаходиться e Туреччині. Найдивовижніше в цьому авто – тюнінг-доопрацювання.

Як з'ясував OBOZREVATEL, головна особливість цієї "дев'ятки" – пневмопідвіска. Автомобіль може "грати" зі своїм кліренсом, завдяки чому в якійсь мірі копіює легендарні американські лоурайдери.

Унікальний ВАЗ-2109 з Туреччини Скріншот відео

Також у цій Лади оригінальні хромовані колісні диски, мінімалістичні дзеркала заднього виду, "зубасті" кріплення багажника на даху і ксенонові фари синього кольору замість стандартної галогенової оптики. Крім того, в колір фар зроблене підсвічування номерного знака.

Унікальний ВАЗ-2109 з Туреччини Скріншот відео

Унікальний ВАЗ-2109 з Туреччини Скріншот відео

Стан у автомобіля – ідеальний.

На подив багатьох, періодично автомобілі ВАЗ можна зустріти на дорогах Туреччини. Лади експортувалися в цю країну ще з часів СРСР; особливим попитом машини з Тальятті користувалися у турків на початку 90-х років, але потім тенденція пішла на спад. Що стосується ВАЗ-209, зараз в Туреччині такий автомобіль можна знайти на вторинному ринку за 2-3 тис. доларів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Німеччині виявили кілька кинутих Lada Samara без пробігу.

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