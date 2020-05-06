Унікальний універсал Mercedes-Benz S-Class виставили на продаж

Американський колекціонер і винахідник Стюарт Парр з Нью-Йорка пропонує на продаж одну з рідкісних моделей зі своєї великої колекції.

Йдеться про унікальний універсалі Mercedes-Benz S-Class 1990 року, створеному на замовлення компанією Caro International з Гамбурга. Ця німецька мануфактура спеціалізується на виробництві і продажу лімузинів, броньованих машин і тюнінгу.

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Ексклюзивний універсал був створений на базі длиннобазного люксового седана Mercedes-Benz 560 SEL (W126). Варто відзначити, що це не єдиний універсал, побудований на базі W126. Схожі конверсії робили на замовлення кілька німецьких тюнінгових ательє, наприклад, Binz і Zender.

Mercedes-Benz 560 TEL від компанії Binz binz-international.com

Mercedes-Benz 560 TEL від компанії Zender zender.de

Mercedes-Benz 560 TEL від Caro International caro-hamburg.de

Що одержав позначення Mercedes-Benz 560 TEL, універсал оснащений 5,6-літровим атмосферним мотором V8. Він видає "на гора" 279 л.с. і має крутний момент в 430 Нм. Вся ця міць відправляється до задніх коліс через 4-ступінчастий "автомат".

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Автомобіль пофарбований чорною емаллю, а салон оздоблений чорною шкірою. Незважаючи на 30-річний вік, на одометрі машини всього 103 тисячі км. Вартість пропонують дізнатися безпосередньо у продавця, але з урахуванням ідеального стану машини і ексклюзивності конструкції, вона явно обійдеться недешево.

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили єдиний в світі універсал на базі Tesla Model S.