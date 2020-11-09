Унікальний спорткар ЗАЗ оцінили як новий Renault Logan

У мережі виявили нестандартний "Запорожець" 1981 року. Легендарний ЗАЗ-968М виконаний в стилі ретро автомобілів 1950-1960-х років, його головна родзинка – обтічний кузов купе, завдяки чому "жужик" придбав вигляд спорткара. У минулому році машину продавали за 11 тис. доларів – стільки ж коштує, наприклад, новий Renault Logan.

Як пише First Gear, при створенні автомобіля його власник явно надихався роботами італійського ательє Zagato середини минулого століття. На решітці радіатора навіть є велика буква "Z", хоча в даному випадку вона, найімовірніше, означає "ZAZ" або "Запорожець".

Саморобний спорткар ЗАЗ Avito

Від звичайного ЗАЗ-968М саморобний спорткар відрізняється повністю зміненою передньою і задньою частинами. Зокрема, машину забезпечили інший оптикою, задніми стійками з відчутно збільшеним кутом нахилу і загостреним спойлером. Колісну базу збільшили на 11 см.

Саморобний спорткар ЗАЗ Avito

Усередині також не обійшлося без змін: передня панель має дерев'яне оздоблення, а приборка має трикутну форму. Крім того, дістався ЗАЗу і нове кермо.

Саморобний спорткар ЗАЗ Avito

Незвичайний "Запорожець" має середньомоторну компоновку: двигун розташували на місці другого ряду сидінь. Агрегат стандартний, об'ємом 1,2 літра, але його потужністю довели до 50 сил за рахунок установки карбюратора від ВАЗ. Працює мотор в поєднанні з 4-ступінчастою "механікою", запозиченої у ЛуАЗ.

Саморобний спорткар ЗАЗ Avito

Саморобний спорткар ЗАЗ Avito

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що до кінця року ЗАЗ може зупинити виробництво легкових авто. Йдеться про нові Lada і кросовері Renault Arkana.