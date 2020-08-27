Унікальний Rolls-Royce "для розвезення картоплі" зняли на дорогах

На європейських дорогах сфотографували єдиний в своєму роді Rolls-Royce Wraith. Машина примітна тим, що її переробили з купе на універсал в кузові типу Shooting Brake.

Фото незвичайного авто опублікував користувач Instagram під ніком wilcoblok. Від стокового "Роллса" універсал відрізняється подовженою задньою частиною: кузов машини помітно додав у довжині, що добре видно по задньому звису.

Rolls-Royce Wraith Shooting Brake. Фото: Instagram, wilcoblok

Також у автомобіль отримав додаткову площу скління, піднятий дах (в порівнянні зізвичайною моделлю) і унікальні треті двері, як у хетчбека.

Rolls-Royce Wraith Shooting Brake. Фото: Instagram, wilcoblok

Rolls-Royce Wraith Shooting Brake. Фото: Instagram, wilcoblok

Швидше за все, даний автомобіль був перероблений в тюнинг-ательє – сам Rolls-Royce подібним тюнінгом не займається.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з розбитого "Дастера" зробили незвичайне авто, вклавши в нього 30 000 євро.