Унікальний пікап-позашляховик ЗАЗ Славута зняли на дорогах

У Харкові сфотографували унікальний автомобіль. Йдеться про ЗАЗ Славута, яка постає перед нами в незвичному кузові.

Дана машина є позашляховим пікапом. У неї встановлено широкий пластиковий обвіс, каркас безпеки, підніжки для ніг прожектори та інші колеса. Словом, від звичайної ЗАЗ-1103 даний екземпляр відрізняється помітно.

Пікап-позашляховик ЗАЗ Славута h_kharkov, instagram

Судячи з усього, у автомобіля також перероблена і технічна частина. Привід – повний, а під капотом встановлений турбомотор. Але це не точно.

У коментарях до знімка користувачі повідомили, що незвичайна Славута їздить по місту не один рік. А ось хто її виробник, точно невідомо. За однією версією, її випустив завод, а за іншою – позашляховик зробили зі звичайної Славути в рамках телепрограми "Алло, гараж!".

Відзначимо. що оригінальна ЗАЗ-1103 Славута випускалася Запорізьким автозаводом з 1999 по 2011 роки. Вітчизняний автомобіль В-класу оснащувався карбюраторними та інжекторними двигунами об'ємом 1,2 і 1,3 літра.

ЗАЗ-1103 Славута cars.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Греції планували налагодити випуск Таврії і Славути, але з цього нічого не вийшло.

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