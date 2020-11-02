Унікальні концепти Alfa Romeo BAT оцінили в $15 мільйонів

Аукціонний будинок RM Sotheby`s продав колекцію з трьох унікальних концептів Alfa Romeo B.A.T., створених в 50-і роки італійським кузовним ательє Bertone за суму в $14,8 млн.

Про це повідомляє прес-служба аукціонного будинку. Це рекордна сума, виручена коли-небудь за післявоєнні автомобілі марки Alfa Romeo.

Alfa Romeo BAT rmsothebys.com

Унікальні концепткар Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica – B.A.T. 5, 7 і 9 були створені в ательє Bertone, а автором вигляду всіх купе був талановитий дизайнер Франко Скальоне. "Донором" шасі для всіх трьох автомобілів послужив серійний седан Alfa Romeo 1900.

Alfa Romeo B.A.T. rmsothebys.com

Головна ідея проекту полягала в тому, щоб створити автомобіль з мінімальним опором повітрю. У В.А.Т. 5 він досягає 0,23, у В.А.Т. 7 – 0,19.

1953 Alfa Romeo B.A.T. 5 rmsothebys.com

1954 Alfa Romeo B.A.T. 7 rmsothebys.com

Дебют перед широким загалом купе B.A.T. 5, 7 і 9 відбувся на автомобільній виставці в Туріні в 1953, 1954 і 1955 роках відповідно. Цікаво, що в 50-ті роки ці автомобілі ніколи не експонувалися одночасно, і тільки в 1989 році вперше були зібрані разом. Заможний колекціонер придбав все три автомобілі, і з тих пір вони не розлучалися.

1955 Alfa Romeo B.A.T. 9 rmsothebys.com

За останні три десятиліття купе неодноразово виставлялися на різних заходах і конкурсах автомобільної краси. Будемо сподіватися, що новий власник унікального тріо продовжить цю традицію.

Alfa Romeo B.A.T. rmsothebys.com

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