Унікальні концепти 50-х років виставили на аукціон

Сергій Іванов Новини 13:01, 13.04.2020

На майбутньому аукціонi Mecum в США можна придбати три унікальних концепта Dodge, створених в 50-і роки.

Дизайн всіх трьох машин став спільною роботою американських дизайнерів і їх колег з італійського кузовного ательє Chia.

1955 Dodge Firebomb
mecum.com

Реч йде про футуристичнi моделi 1 954 Dodge Firearrow II, 1954 Dodge Firearrow IV і 1955 Dodge Firebomb. Причому, якщо модель Firearrow II була виготовлена в кількості чотирьох штук, то інші концепти існують в єдиному екземплярі.

Dodge Firearrow II

Модель Firearrow II створювалася в 50-ті роки під керівництвом шеф-дизайнера компанії Chrysler Вірджіла Екснера, а виготовлення машини проводилося в Турині кузовним ательє Ghia Coachbuilders.

1954 Dodge Firearrow II
mecum.com
1954 Dodge Firearrow II
mecum.com

Під капотом автомобіля розмістили 150-сильний 4-літровий мотор Red Ram Hemi, який працював в парі з 4-ступінчастою напівавтоматичного коробкою передач Gyro-Torque.

Тисяча дев'ятсот п'ятьдесят чотири Dodge Firearrow II мав два багажника – один для речей, а другий – для "запаски"
mecum.com
1954 Dodge Firearrow II
mecum.com

Всього було виготовлено чотири таких двомісних родстера, а даний екземпляр був другим із серії.

Dodge Firearrow IV

Firearrow IV виготовлений в єдиному екземплярі. Він оснащений складаний тканинний дахом. Машина використовує ту саму технічну начинку, що і Firearrow II.

1954 Dodge Firearrow IV
mecum.com
Для перевезення додаткового багажу спинки задніх сидінь можна встановити в горизонтальне положення
mecum.com
1954 Dodge Firearrow IV
mecum.com

Машина отримала оригінальне оформлення салону в чорно-білі ромби. Для перевезення додаткового багажу спинки задніх сидінь можна встановити в горизонтальне положення. Автомобіль виготовили в Турині.

Dodge Firebomb

Ще один концептуальний зразок отримав назву Firebomb. Як і Firearrow IV, він чотиримісний. Фактично, Firebomb став прообразом моделі Dual Ghia, яку випустила фірма Dual-Motors тиражем 104 екземпляри в період з 1956 по 1958 рік.

1955 Dodge Firebomb
mecum.com

Варто зазначити, що серед покупців Dual Ghia було багато знаменитостей, у тому числі, актриса і співачка Деббі Рейнольдс, співаки Френк Сінатра і Дін Мартін, актор і співак Семмі Девіс мл.

1955 Dodge Firebomb
mecum.com
1955 Dodge Firebomb
mecum.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціоні пропонують придбати армійський всюдихід генерала Паттона.

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