Унікальні авто з кузовами із нержавіючої сталі пустили в продаж

Напевно, кожен автомобіліст мріє про автомобіль із нержавіючим кузовом. На щастя, найближчим часом випаде рідкісна можливість обзавестися машиною, яка не боїться корозії.

Щоправда, таких автомобіля всього три. Причому вони є уживаними екземплярами. Що ще потрібно знати – усі три унікали були випущені ще у минулому столітті.

Автомобілі з кузовами із нержавіючої сталі Worldwide Auctioneers

Йдеться про два Ford – Deluxe 1936 року і Thunderbird 1960 р., а також Lincoln Continental Convertible 1967 року випуску. Особливість цих автомобілів – кузови, зроблені з нержавіючої сталі. 5 вересня аукціон Worldwide Auctioneers пустить їх з молотка, до продажу машини вже підготували.

Історія цих автомобілів почалася ще у 1930-х роках. У 1936-му компанія Allegheny Ludlum Steel вирішила просунути в масу ідею нержавіючої сталі – в ту пору це був відносно новий матеріал. Для цього вона об'єдналася з Ford, і результатом співпраці обох фірм стало шість новеньких седанів Ford Deluxe, кузови яких якраз і були зроблені з нержавіючої сталі. Як тоді заявлялося, машини були зроблені з метою "продемонструвати виняткову довговічність та естетичну привабливість нового металу".

Автомобілі з кузовами із нержавіючої сталі Worldwide Auctioneers

Вся шістка машин була передана керівництву Allegheny Ludlum, а експлуатували їх до 1946 року – після цього автомобілі відправили "на пенсію", до того моменту пробіг кожного з них складав понад 320 000 км. Відомо, що до наших днів дожили лише чотири таких Форда, і ось один з них зараз і виставили на продаж.

Автомобілі з кузовами з нержавіючої сталі Worldwide Auctioneers

А що з двома іншими автомобілями? А ось тут дуже цікаво – у 1960-х обидві компанії знову об'єдналися і випустили два FordThunderbird 1960 м.р., а також три Lincoln Continental Convertible 1967 м.р. (марка належить Ford), кузови яких також були виготовлені з нержавіючої сталі. Ці автомобілі встигли проїхати по 160 тис. км, після чого їх списали. Два з них теж будуть пущені з молотка на початку осені.

Що стосується цін, то аукціоністи їх не називають, але, як очікується, торги будуть запеклими, зважаючи на екзотичність лотів. Поборотися за машини зможуть взяти участь усі бажаючі незалежно від країни.

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