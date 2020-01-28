Унікальне б/в авто: невдалий Porsche продають за $150 000

Досить рідкісний Porsche 928, який було виготовлено в 1988 році, продають сьогодні за 149 000 доларів. Цікаво, що пробіг становить всього 4656 км.

Оголошення з'явилося на eBay. Лот буде доступний протягом майже місяця, тому його ціна за цей час ще може істотно змінитися. Автомобіль у чудовому стані. До того ж він досить рідкісний, хоча історія цієї моделі могла скластися зовсім по-іншому.

Унікальний Porsche 928 в ідеальному стані продають за серйозну суму ebay.com

Спершу Porsche 928 був задуманий німецькою компанією як наступник знаменитого Porsche 911. Задньомоторне компонування вважали дещо застарілим. А новий двигун V8, розміщений в передній частині, відкривав доступ до нових показників потужності.

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Завдяки цьому транспортний засіб пропонував інший рівень динаміки, навіть попри збільшену вагу. До того ж Porsche 928 був налаштований на більш комфортну поїздку, пропонуючи покупцям ходові характеристики сегменту розкішних GT.

Porsche 928 вийшов відмінним автомобілем, але очікувань виробника не виправдав ebay.com

Проте новинка обзавелася не настільки численною аудиторією. З огляду на те, що 928 все ж виявився вдалою моделлю, купівельний попит на Porsche 911 не знижувався. Цінителям спортивних авто подобалася чуйність і специфічна керованість маленької легкої машини.

Стара шкіра має бездоганний вигляд, а сам собою салон Porsche 928 здається досі сучасним ebay.com

Задні сидіння ніколи не були сильною стороною спортивних автомобілів. Porsche 928 не виняток ebay.com

Тому Porsche 928 все ще не отримав прямого спадкоємця, а в компанії вирішили продовжити розвиток 911-ої модельної лінійки. Як видно зараз, керівництво німецького бренду не помилилося. Загалом, 928-ий покладених на нього надій не виправдав. Втім, це не заважає йому залишатися цінним колекційним екземпляром донині.

Очікувалося, що в 80-х роках минулого століття Porsche 928 повністю замінить 911 porsche.com

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