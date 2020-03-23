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23 березня • оновлено в 13:38
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Унікальні фото ВАЗ-2108, яка померла відразу після народження

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У вільному з'явилися ексклюзивні фото унікальної ВАЗ-2108 Ралі – спортивної "вісімки", створеної у 1980-х роках для ралійних гонок групи B. Опублікував їх колишній співробітник АвтоВАЗу.

Порадувати автофанатів Лади вирішив екс-дизайнер ВАЗа Володимир Ярцев, який покинув російський автогігант ще на початку 1990-х років – тоді він емігрував до Бельгії (судячи з усього, через кримінальні розборки, до яких виявився втягнутий завод після розпаду СРСР), де зайнявся тюнінгом. Саме він розмістив в інтернеті унікальні зображення, що спочатку були призначені для фірмового каталогу ВАЗ.

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Незважаючи на велику візуальне схожість зі звичайною моделлю, ВАЗ-2108 Ралі сильно відрізнялася від неї технічно. Найголовніша відмінність – двигун знаходився не під капотом, а за переднім рядом сидінь, а в салоні було встановлено трубчастий каркас.

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Перша версія ралійної "вісімки" – ВАЗ-29081 – була створена у 1984 році. Такий автомобіль мав задній привід та 150-сильний двигун, а вже в 1985-му з'явилася нова модифікація з повнопривідною трансмісією і турбомотором на 300 к.с.. і 350 Нм (саме ця версія і зображена на більшості фото).

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Остання могла прискорюватися до 100 км /год всього за 6,0-6,5 сек і розвивати максимальну швидкість у 220 км/год. Однак нової ВАЗ-2108 Ралі не судилося показати себе на гоночних трасах: оргокомітет ралі вирішив відмовитися від таких потужних машин (це сталося у 86-му – замість ліміту об'єму двигуна e 2.0 був встановлений 1.6), тому ВАЗ звернув проект.

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Подальші ВАЗ-2108 для ралі були не такими потужними і оснащувалися переднім приводом – як і цивільні версії.

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

Нові фото ВАЗ-2108 Ралі

carakoom.com

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Лада ВАЗ б/к автомобіль ретро
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