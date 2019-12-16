Унікальна колекція Skoda довгі роки іржавіє під відкритим небом

Одна з найбільших автоколекцій у світі протягом кількох років перебуває у занедбаному стані. Мова про декілька десятків Skoda, які закинуті у Великій Британії.

Фотографії покинутих автомобілів Skoda опублікував чеськи сайт Auto.cz. Як пише видання, у цієї колекції є власник, і ті журналісти й блогери, які незалежно одне від одного знаходять автомобілі, щоб подивитись на них, не розголошують точне місце розташування "кладовища" – щоб уникнути актів вандалізму.

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

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Вперше покинуті Skoda були виявлені майже 10 років тому. І вже тоді вони були в поганому стані: оскільки автомобілі зберігаються під відкритим небом та не отримують належного догляду, вони стали руйнуватися під впливом вологи, сонця та вітру. Відтоді ситуація лише погіршилася: велика кількість екземплярів суттєво постраждала від корозії.

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

За інформацією наших іноземних колег, покинуті машини належать місцевому дилеру Skoda, хоча, окрім авто чеської марки, є декілька машин інших брендів, зокрема Nissan. Всього на "кладовищі" стоять два-три десятки авто, багато з яких є рідкісними моделями. Найцінніший екземпляр – гоночна Skoda 130 LR, яку випустили тиражем лише у 200 од. Однак версія з правим кермом була побудована лише в єдиному екземплярі, і вона також у цій колекції.

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Кладовище із закинутими Skoda auto.cz

Що далі буде з цими автомобілями, сказати складно. Можливо, деяким із них пощастить і вони будуть з часом відновлені, але більшу частину з них, найімовірніше, чекає утилізація через технічний стан.

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