Умільці з'єднали душу Mazda і тіло Subaru

Американські умільці побудували незвичайний всюдихід, з'єднавши повнопривідне шасі Subaru WRX і кузов найпопулярнішого в світі родстера Mazda MX-5.
Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX
motor1.com
Кілька років тому американські ентузіасти вже показували щось подібне. Тоді основою для проекту послужив родстер МХ-5. Він оснащувався двигуном Mazda з наддувом і заднім приводом. Однак за минулі роки машина прийшла в непридатність, тому майстри знову взялися за роботу.
Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX
motor1.com
Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX
motor1.com
Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX
motor1.com
Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX
motor1.com
Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX
motor1.com
На цей раз автомобіль вирішили зробити повнопривідним, а в качестіве "донора" для шасі взяли перевірений часом Subaru WRX. Причому, крім ходової, автомобіль отримав і опозитний 4-циліндровий двигун він нього ж.
Проект ще не закінчений, але вже викликав великий інтерес в мережі. Так що, будемо чекати продовження ...
Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Mazda придумали, чим замінити батарею на електромобілі.
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