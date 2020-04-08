Умільці з'єднали душу Mazda і тіло Subaru

Американські умільці побудували незвичайний всюдихід, з'єднавши повнопривідне шасі Subaru WRX і кузов найпопулярнішого в світі родстера Mazda MX-5.

Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX motor1.com

Кілька років тому американські ентузіасти вже показували щось подібне. Тоді основою для проекту послужив родстер МХ-5. Він оснащувався двигуном Mazda з наддувом і заднім приводом. Однак за минулі роки машина прийшла в непридатність, тому майстри знову взялися за роботу.

Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX motor1.com

Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX motor1.com

Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX motor1.com

Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX motor1.com

Баггі на базі Mazda MX-5 і Subaru WRX motor1.com

На цей раз автомобіль вирішили зробити повнопривідним, а в качестіве "донора" для шасі взяли перевірений часом Subaru WRX. Причому, крім ходової, автомобіль отримав і опозитний 4-циліндровий двигун він нього ж.

Проект ще не закінчений, але вже викликав великий інтерес в мережі. Так що, будемо чекати продовження ...

Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Mazda придумали, чим замінити батарею на електромобілі.

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