Українцям запропонували новий кросовер Mercedes-Maybach за 160 000 євро

Компанія Mercedes виводить на ринок один із найрозкішніших позашляховиків у світі – Mercedes-Maybach GLS 600. В Європі німецького конкурента Bentley Bentayga і Aston Martin DBX можна купити за ціною від 156 тис. євро, а на українському ринку новинку оцінено трохи дорожче – 161 396 євро за "базу".

Прайс-лист на GLS 600 оприлюднила пресслужба німецької марки та українське представництво Mercedes. Водночас подробиці про сам автомобіль стали відомі раніше: від звичайного Mercedes GLS 2020 модельного року варіант Maybach відрізняється прикрасами на кузові, додатковим обладнанням і більш розкішним салоном.

Mercedes-Maybach GLS 600 Daimler

Зовні Mercedes-Maybach GLS 600 можна впізнати за новою величезною радіаторною решіткою, більшою кількістю хромованих вставок і великими 22-дюймовими (23-дюймовими опціонними) колесами. Усередині ж автомобіль звертає на себе увагу двома роздільними кріслами ззаду, а також обшивкою з дорогої шкіри "Наппа" та оздобленням натуральним шпоном.

Mercedes-Maybach GLS 600 Daimler

Усі сидіння мають електрорегулювання, вентиляцію і функцію масажу. Також для задніх пасажирів передбачено бар-холодильник і окремі комплекси мультимедіа. Нарешті, в оснащення входить чотиризонний клімат-контроль і навіть автоматичний ароматизатор.

Mercedes-Maybach GLS 600 Daimler

Mercedes-Maybach GLS 600 є гібридом: у рух він приводиться 4,0-літровим V8 на 550 сил, якому також допомагає 21-сильний електромотор. Позначку у 100 км/год розкішний кросовер долає за 4,9 секунди, максимальна швидкість становить 250 км/год. Плавність ходу забезпечує пневмопідвіска.

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