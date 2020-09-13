Українці здивували тюнінгом Chevrolet світового рівня

Стас Сіділєв Новини 09:47, 13.09.2020

Українські фахівці з Київського тюнінг-ательє Proteros попрацювали над Chevrolet Corvette. Автомобіль виглядає так, немов отримав доопрацювання від американських чи європейських майстрів.

Як повідомляє TopGir, автомобілю довелося розширити кузовні елементи, щоб розмістити більші колеса. Ефектні чорні диски "взуті" в низькопрофільну гуму.

Chevrolet Corvette від Proteros виглядає дуже агресивно.
Фото: topgir.com.ua

Також кабріолет Chevrolet Corvette отримав зовсім інший обвіс. У передньому бампері з'явилися величезні повітрозабірники і низький спліттер.

У задній частині встановили невеликий спойлер.
Фото: topgir.com.ua

Ззаду з'явився спойлер, а червоні плафони ліхтарів замінили білими. Також тюнери замінили патрубки вихлопної системи. Про доопрацювання силової установки не повідомляється.

Кузов Chevrolet Corvette довелося модифікувати для установки великих коліс.
Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісний Mercedes за шість мільйонів гривень, який з'явився в Україні.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Лукашенко терміново зібрав силовиків через "ворушіння" військ НАТО

Верещук пояснила падіння рейтингу "Слуги народу"

Зеленський впевнений, що зустрінеться з Путіним

ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська. Відео

Кремль продовжує шантаж Зеленського