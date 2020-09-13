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Українці здивували тюнінгом Chevrolet світового рівня

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
6,6 т.
Українське тюнінг-ательє модифікувало Chevrolet Corvette

Українські фахівці з Київського тюнінг-ательє Proteros попрацювали над Chevrolet Corvette. Автомобіль виглядає так, немов отримав доопрацювання від американських чи європейських майстрів.

Як повідомляє TopGir, автомобілю довелося розширити кузовні елементи, щоб розмістити більші колеса. Ефектні чорні диски "взуті" в низькопрофільну гуму.

Chevrolet Corvette від Proteros виглядає дуже агресивно.

Також кабріолет Chevrolet Corvette отримав зовсім інший обвіс. У передньому бампері з'явилися величезні повітрозабірники і низький спліттер.

У задній частині встановили невеликий спойлер.

Ззаду з'явився спойлер, а червоні плафони ліхтарів замінили білими. Також тюнери замінили патрубки вихлопної системи. Про доопрацювання силової установки не повідомляється.

Кузов Chevrolet Corvette довелося модифікувати для установки великих коліс.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісний Mercedes за шість мільйонів гривень, який з'явився в Україні.

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