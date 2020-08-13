Українці витратили $260 000 000 на нові автомобілі

Найбільш продаваним новим автомобілем липня 2020 став Renault Sandero. Фото: renault.ua.

Українці в липні 2020 купили близько 8,4 тисяч нових автомобілів. Таким чином, попит в порівнянні з липнем 2019 року збільшився на 10%. Автомобілісти витратили $260 000 000.

За інформацією UBR, компанія Renault, яка виявилася лідером липневого ринку нових авто і продала в Україні близько 1,5 тис. машин, заробила $22 000 000. Сума розрахована на базові модифікації автомобілів без урахування додаткових опцій.

Цікаво, що в Чернівцях за минулий місяць вийшов найдорожчий автопарк. Середня вартість купленого в липні транспортного засобу перевищила $36 000 (середня по країні – $31 000).

Нагадаємо, В ТОП-10 за результатами липневих продажів увійшли: Renault (1440 шт.), Toyota (1147 шт.), Skoda (457 шт.), Hyundai (442 шт.), Kia (429 шт.), Volkswagen (361 шт.), Peugeot (352 шт.), Suzuki (351 шт.), Nissan (332 шт.), Mazda (279 шт.).

Як розповідав OBOZREVATEL, в Україні впало виробництво автомобілів у липні.