Українці стали купувати більше нових авто

Асоціація Укравтопром опублікувала результати продажів у вересні нинішнього року.

Статистика представлена на сайті організації. За підсумками минулого місяця українські покупці придбали на 8,9% більше нових автомобілів, ніж у серпні.

У трійці лідерів першого осіннього місяця – Toyota, Renault і Volkswagen. Так, зокрема, за японський бренд проголосували своїми грошима 1353 жителя України. Це майже на 18% більше, ніж місяцем раніше і майже на 28% більше, ніж у вересні минулого року.

Бестселером місяці став кросовер Toyota RAV4, який вважали за краще 542 покупця.

Друге місце зайняла компанія Renault, яка поступилася пальмою першості своїм японським конкурентам. У вересні володарями автомобілів французького бренду стали 994 українця.

Несподівано на третє місце піднялася компанія Volkswagen з результатом 694 авто, що майже на 24% більше, ніж в серпні і на 95,5% більше, ніж у вересні 2019.

Хороші результати демонструє компанія Kia, якій вдалося реалізувати в вересні 465 авто. За динамікою продажів у Kia рекордний приріст – 187% в порівнянні з серпнем.

Замикає топ-5 компанія Nissan, продукцію якої вважали за краще 446 українських покупців. Це на 58,7% більше, ніж в серпні і на 28,2% більше, ніж у вересні 2019 року.

Далі місця розподілилися наступним чином: Hyundai (410 шт., +20,2%), Skoda (404 шт., +37,4%), Ford (242 шт., +12,6%), Suzuki (237 шт, -23,8%) і Mazda (233 шт., +5,9%).

Серед преміум брендів лідерів вересня став Mercedes-Benz (218 шт., +16%), якому вдалося випередити своїх головних конкурентів з Мюнхена і Інгольштадта.

Всього ж у вересні власниками нових іномарок стали 7589 українських автолюбителів.

У сегменті легкої комерційної техніки в лідери вийшла компанія FIAT, яка реалізувала 351 автомобіль. Це на 27,2% більше, ніж в серпні і на 187,7% – ніж у вересні минулого року. У трійці кращих опинилися також французькі Renault (136 шт., +74,4%) і Citroen (134 шт., +139,3%).

Всього за вересень українськими підприємцями було придбано 1350 нових комерційних авто, що на 22,1% більше, ніж в серпні і на 28,1% – ніж у вересні минулого року. Відрадно, що незважаючи на всі старання українського уряду, бізнес в країні розвивається, а українці інвестують в нову техніку.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ринок нових автомобілів в Україні знизився на 16% у серпні.