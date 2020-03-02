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2 березня • оновлено в 11:24
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Українці продовжують масово скуповувати нові авто: названо лідерів продажів

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У лютому 2020 року ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Всього протягом останнього місяця зими українці поставили на облік близько 7 тисяч нових легкових автомобілів, повідомляє УкрАвтопром. При цьому лідер лютневого ринку – компанія Renault – посилила свої позиції на 68%.

У лютому український ринок нових авто виріс. Kia – серед лідерів

У лютому український ринок нових авто виріс. Kia – серед лідерів

kia.com

Кросовери традиційно користуються високим попитом. Тому найбільш продаваною моделлю за означений період стала Toyota RAV4.

Кросовер Тойота РАВ 4 – найпопулярніший новий автомобіль в Україні

Кросовер Тойота РАВ 4 – найпопулярніший новий автомобіль в Україні

toyota.com

Кращі автомобілі в Україні за лютий 2020:

  1. Renault – 1223 авто

  2. Toyota – 1089 авто

  3. Kia – 479 авто

  4. Skoda – 368 авто

  5. Nissan – 361 авто

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Таким чином, п'ятірка лідируючих компаній у лютому в цілому зайняла приблизно половину всіх зареєстрованих нових машин.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини кросовер Nissan Skoda Kia Toyota Renault бюджетний автомобіль ринок купівля авто нові авто авто
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