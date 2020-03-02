Українці продовжують масово скуповувати нові авто: названо лідерів продажів

У лютому 2020 року ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Всього протягом останнього місяця зими українці поставили на облік близько 7 тисяч нових легкових автомобілів, повідомляє УкрАвтопром. При цьому лідер лютневого ринку – компанія Renault – посилила свої позиції на 68%.
У лютому український ринок нових авто виріс. Kia – серед лідерів
kia.com
Кросовери традиційно користуються високим попитом. Тому найбільш продаваною моделлю за означений період стала Toyota RAV4.
Кросовер Тойота РАВ 4 – найпопулярніший новий автомобіль в Україні
toyota.com
Кращі автомобілі в Україні за лютий 2020:
Renault – 1223 авто
Toyota – 1089 авто
Kia – 479 авто
Skoda – 368 авто
Nissan – 361 авто
Таким чином, п'ятірка лідируючих компаній у лютому в цілому зайняла приблизно половину всіх зареєстрованих нових машин.
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