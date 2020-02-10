Українці продовжують купувати нові авто: попит на гібриди виріс

За підсумками січня 2020 року український ринок гібридних автомобілів збільшився приблизно в два рази у порівнянні з аналогічним торішнім періодом.

За перший місяць 2020 року українці купили 786 автомобілів, оснащених ДВЗ та електромоторами одночасно. За даними УкрАвтопром, кількість нових автомобілів серед гібридів в Україні склало 38%.

Відповідно, в цьому секторі також зафіксовано зростання, адже роком раніше частка нових гібридних автомобілів становила 34%.

Toyota RAV4 – найпопулярніший новий гібрид в Україні toyota.com

Лідером ринку в січні виявився гібридний кросовер Toyota RAV4, який розійшовся тиражем у 178 екземплярів. До речі, ця модель Тойота стала і найпопулярнішим автомобілем серед усіх нових машин на українському ринку в січні 2020 року.

На другому місці – великий седан Toyota Camry c 76 проданими гібридними модифікаціями. Ще одна модель японської компанії зайняла третю позицію – Toyota Prius. З 70 проданих гібридів цієї моделі велика частина напевно припала на б/у авто.

Четверте місце дісталося Ford Fusion Energi (завезені з США гібриди) з 67 екземплярами. На п'ятій позиції – Chevrolet Volt (63 авто), який також не продається в Україні офіційно.

Незважаючи на вік (з 2011 року), гібридний Chevrolet Volt користується попитом chevrolet.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні підвели масштабну статистику продажів автомобілів за січень 2020 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся