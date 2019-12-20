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20 грудня • оновлено в 13:31
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Українці масово скуповують позашляховики Rolls-Royce: відома цифра

1.4т
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Розкішний кросовер Rolls-Royce Cullinan в Україні в 2019 році продавався в середньому по одному екземпляру на місяць. Відмінний результат для автомобіля, вартість якого доходить до $450 тис.

Як з'ясував OBOZREVATEL, за підсумками 11 місяців 2019 року на території України було куплено 11 кросоверів британського автовиробника. При цьому 3 з них припали на листопад.

Rolls-Royce Cullinan викликав ажіотаж в сегменті розкішних авто

Rolls-Royce Cullinan викликав ажіотаж в сегменті розкішних авто

rolls-roycemotorcars.com

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Всього ж з січня по листопад включно Rolls-Royce реалізував 15 автомобілів. Повертаючись безпосередньо до Cullinan, люксовий позашляховик оснащується 6,75-літровим двигуном V12 потужністю 571 к.с. і 800 Нм, що працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною КПП.

В Україні кросовер Cullinan виявився найбільш популярною моделлю Rolls-Royce

В Україні кросовер Cullinan виявився найбільш популярною моделлю Rolls-Royce

rolls-roycemotorcars.com

Крім SUV, модельний ряд Роллс-Ройс в Україні представлений седанами Phantom і Ghost (обидва доступні також з подовженою колісною базою), купе Wraith і кабріолетом Rolls-Royce Dawn.

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Також в Україні можна купити Rolls-Royce Phantom

Також в Україні можна купити Rolls-Royce Phantom

rolls-roycemotorcars.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий Rolls-Royce Ghost вже знаходиться в розробці: з'явилися перші деталі про розкішний седан.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто ринок кросовер Rolls-Royce новини
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Исаев Денис
Исаев Денис
Це перемога в самой нищей стране Европы.
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