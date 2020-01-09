Українці купили рекордну кількість вживаних авто

Понад 408 тис. вживаних авто зареєстрували жителі України в 2019 році.
Про це повідомляє пресслужба асоціації Укравтопром. Бум продажів іномарок, що були в експлуатації, стимулювала лібералізація процедури митного оформлення таких транспортних засобів і можливість легалізувати легкові автомобілі на іноземній реєстрації, що були раніше ввезені на територію України. В результаті реєстрація старих машин в Україні в 4,6 разів перевищила оформлення нових іномарок.
Українці вважають за краще старі іномарки новим авто
sailanddrive.com
Наприклад, у грудні минулого року було поставлено на облік 30,7 тис. вживаних легкових авто, що на 44% більше, ніж в останній місяць 2018 року. Цей результат став найбільшим за останні 9 місяців 2019 року.
Всього в 2019 році було зареєстровано 408,1 тис.легкових автомобілів, що були в експлуатації, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Майже 75% з них були ввезені в Україну з країн ЄС.
Лідирувальні позиції серед старих іномарок склала продукція компанії Volkswagen з результатом 74856 авто. Це вшістнадцятеро більше, ніж нових автомобілів цього ж бренду.
Лідирувальним брендом за кількістю б/у авто став німецький Volkswagen
hadwins.co.uk
Друге місце посів Opel із показником 34893 авто, що в 93 рази перевершує реєстрацію нових авто марки з Рюссельсхайма.
У французькій Renault – третє місце з результатом 31994 авто. Завдяки вигідним ціновим пропозиціям і фірмовим програмами кредитування, на кожен новий Renault прийшлося всього два старі.
Четвертою за популярністю маркою стала чеська Skoda, якій надали свою перевагу 31920 українців. Це більш ніж уп'ятеро перевищує число покупців нової Skoda.
У ТОП-5 найбільш затребуваних б/в іномарок 2019 року потрапив і бренд Ford з результатом 28202 авто. Для порівняння, нових Ford в Україні вдалося реалізувати в 16 разів менше.
Як писав раніше OBOZREVATEL, українці активно скуповують старі електромобілі.
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