Українці купили рекордну кількість вживаних авто

Понад 408 тис. вживаних авто зареєстрували жителі України в 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба асоціації Укравтопром. Бум продажів іномарок, що були в експлуатації, стимулювала лібералізація процедури митного оформлення таких транспортних засобів і можливість легалізувати легкові автомобілі на іноземній реєстрації, що були раніше ввезені на територію України. В результаті реєстрація старих машин в Україні в 4,6 разів перевищила оформлення нових іномарок.

Українці вважають за краще старі іномарки новим авто sailanddrive.com

Наприклад, у грудні минулого року було поставлено на облік 30,7 тис. вживаних легкових авто, що на 44% більше, ніж в останній місяць 2018 року. Цей результат став найбільшим за останні 9 місяців 2019 року.

Всього в 2019 році було зареєстровано 408,1 тис.легкових автомобілів, що були в експлуатації, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Майже 75% з них були ввезені в Україну з країн ЄС.

Новини Які авто проїдуть без ремонту понад 300 000 км

Лідирувальні позиції серед старих іномарок склала продукція компанії Volkswagen з результатом 74856 авто. Це вшістнадцятеро більше, ніж нових автомобілів цього ж бренду.

Лідирувальним брендом за кількістю б/у авто став німецький Volkswagen hadwins.co.uk

Друге місце посів Opel із показником 34893 авто, що в 93 рази перевершує реєстрацію нових авто марки з Рюссельсхайма.

У французькій Renault – третє місце з результатом 31994 авто. Завдяки вигідним ціновим пропозиціям і фірмовим програмами кредитування, на кожен новий Renault прийшлося всього два старі.

Новини Renault Duster возглавил рейтинг продаж в Украине

Четвертою за популярністю маркою стала чеська Skoda, якій надали свою перевагу 31920 українців. Це більш ніж уп'ятеро перевищує число покупців нової Skoda.

У ТОП-5 найбільш затребуваних б/в іномарок 2019 року потрапив і бренд Ford з результатом 28202 авто. Для порівняння, нових Ford в Україні вдалося реалізувати в 16 разів менше.

Як писав раніше OBOZREVATEL, українці активно скуповують старі електромобілі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!