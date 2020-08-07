Українці активно ставлять ГБО навіть на найекономічніші авто

Гібридні автомобілі вважаються серед паливних авто найекономічнішими. Тим не менш, в Україні нерідко і їх оснащувати ГБО для ще більшої економії.

Особливо в цьому відношенні популярні Toyota Prius. В Україні чимало таких авто потрапляють з США, де вже тут, на місці, їх переводять на газ.

Зокрема, один такий Пріус недавно сфотографували в Києві (на той факт, що він оснащений газо-балонним обладнанням, вказує відповідний люк в бампері). Відповідний знімок опублікував користувач Юра Говоруха у Facebook-спільноті Автомобільний Київ.

Гібрид Toyota Pruis c ГБО. Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev

Нижче в коментарях до фото інший користувач опублікував фото ще одного Toyota Prius з ГБО. У цього авто також можна побачити "газовий" люк в бампері.

Гібрид Toyota Pruis c ГБО. Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev

Втім, Prius на ГБО – в якійсь мірі виправдане поєднання. Особливо тоді, коли у автомобіля виходить з ладу батарея (а вона, ясна річ, недовговічна) – тоді 1,8-літровий мотор починає відчутно бити по гаманцю.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві зняли автомобіль, якому не страшні удари при ДТП.