Українськими дорогами продовжує їздити Tesla Cybertruck

Стас Сіділєв Новини 20:00, 2.07.2020 Оновлено: 20:10, 2.07.2020

Електричний пікап Tesla Cybertruck у кращому разі вирушить на ринок у 2022 році. До цього моменту в Україні навряд чи з'явиться представництво бренду, проте пікап уже їздить дорогами.

Tesla Cybertruck на українських дорогах.
Instagram topgircomua

Електромобіль Тесла Кібертрак, як і раніше, пересувається українськими дорогами за допомогою евакуатора, адже, найімовірніше, не є зареєстрованим транспортним засобом. Машину показали в Instagram topgircomua.

Раніше автомобіль уже попадався очевидцям. А вперше копія Tesla Cybertruck з'явилася в Україні на змаганні з кіберспорту WePlay!, присвяченому знаменитій грі Dota 2, яке проходило в Києві 19-23 лютого. Отже, репліка ефектного пікапу все ще перебуває в нашій країні.

Tesla Cybertruck на українських дорогах.
Скріншот відео
Tesla Cybertruck на українських дорогах.
Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про значне зниження цін на всі моделі Tesla.

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