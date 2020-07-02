Українськими дорогами продовжує їздити Tesla Cybertruck

Електричний пікап Tesla Cybertruck у кращому разі вирушить на ринок у 2022 році. До цього моменту в Україні навряд чи з'явиться представництво бренду, проте пікап уже їздить дорогами.

Tesla Cybertruck на українських дорогах. Instagram topgircomua

Електромобіль Тесла Кібертрак, як і раніше, пересувається українськими дорогами за допомогою евакуатора, адже, найімовірніше, не є зареєстрованим транспортним засобом. Машину показали в Instagram topgircomua.

Раніше автомобіль уже попадався очевидцям. А вперше копія Tesla Cybertruck з'явилася в Україні на змаганні з кіберспорту WePlay!, присвяченому знаменитій грі Dota 2, яке проходило в Києві 19-23 лютого. Отже, репліка ефектного пікапу все ще перебуває в нашій країні.

Tesla Cybertruck на українських дорогах. Скріншот відео

Tesla Cybertruck на українських дорогах. Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про значне зниження цін на всі моделі Tesla.