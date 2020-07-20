Українськими дорогами їздить Chevrolet 1938 року. Фото

В Одесі помітили Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe 1938 року випуску. Це один з найбільш цікавих автомобілів, які тільки можна побачити в Україні.

Незважаючи на 82-річний вік, стара машина виглядає відмінно. Завдяки якісній реставрації та своєчасному догляду, раритетний автомобіль досі виглядає як новий.

Охайності зовнішньому вигляду надає блиск численних хромованих деталей на кузові, дзеркальний глянець чорної емалі та хороший стан вінілового покриття даху, яке, судячи з усього, не так давно замінили.

Незважаючи на вік, цей Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe виглядає відмінно. Фото: instagram.com/topcars_u.a

Незважаючи на те, що Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe до середини минулого століття вважався досить масовим і не дуже розкішним автомобілем, сьогодні на таких машинах намагаються не їздити дорогами загального користування – майже всі вони знаходяться в приватних колекціях і музеях.

Зазвичай на таких авто не їздять дорогами. Фото: instagram.com/topcars_u.a

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продають раритетний німецький автомобіль. За машину просять велику суму.