Український умілець створив класичний американський rat-rod

Автолюбитель з Кривого Рогу за кілька років самостійно побудував класичний американський rat-rod.

Про це розповіли журналісти програми "Джедаї" на каналі 2+2. Олексію сподобалася стилістика "рет-родів", які виділяються своїм брутальним дизайном. На створення автомобіля мрії пішло два роки.

Rat-rod з Кривого Рогу був побудований за 2 роки 1plus1.video

Кожна деталь машини має свою історію: щось довелося замовляти та чекати кілька місяців, а деякі елементи були знайдені просто на вулиці. "Кабіну шукав дуже довго. Були варіанти і ГАЗ, і ЗІЛ. Зрештою, встановив її від ДТ-75 1957-58 року, – розповідає Олексій. – 40 років вона фактично пробула на вулиці, але стан її виявилося ідеальним".

У рух автомобіль приводить потужний 8-циліндровий двигун Mercedes-Benz (М119), а механічну коробку передач взяли від BMW. Гордість власника – звуковий сигнал, який своїм звучанням голосно нагадує про появу авто.

За словами творця, незважаючи на екстравагантний дизайн, автомобіль дуже комфортний на ходу. З моменту його створення Олексій вже наїздив на "рет-роді" 2,5 тисячі км.

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