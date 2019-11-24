Український умілець створив чудо-пікап з "Запорожця"

Унікальний саморобний пікап створив український винахідник Олександр Городиський з Чернігівської області.

Саморобний пікап Олександра Гродісского cheline.com.ua

Про це розповіли журналісти Cheline TV. Олександр Городиський з села Стольне, Менського району Чернігівської області побудував оригінальний двомісний пікап на базі ЗАЗ-968М.

Як "донорів" він використовував вузли і агрегати кількох радянських автомобілів. Зокрема, двигун об'ємом 1,3 літра і механічна коробка передач – від "Жигулів", задній міст – від "Москвича", а передній міст, елементи салону і передня частина кузова запозичені у "Запорожця".

Створення пікапа почалося в 2007 році і обійшлося винахіднику в 5000 гривень. Дивлячись на цей автомобіль, створюється враження, що це не "саморобка", а цілком серійний екземпляр. Правда, місцева поліція вже кілька разів штрафувала власника машини за відсутність реєстрації. Але талановитий майстер не втрачає оптимізму і має намір продовжити експерименти зі створення нових унікальних зразків авто.

Як писав раніше OBOZREVATEL, італійське дизайн-ательє відзначило 80-річчя Бетмена проектом унікального авто.

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