Суд конфіскував в українця Tesla за неправильні документи

Ще два роки тому Державна митна служби України конфіскувала у власника Тесла його автомобіль – при проходженні розмитнення він подав неправдиві відомості. Нещодавно по цій справі відбувся суд, під час якого Феміда стала на бік митників.
Як йдеться на Facebook-сторінці Закарпатської митниці, 12 серпня 2018 року через пункт пропуску "Ужгород" громадянин України намагався ввезти і розмитнити електромобіль Tesla Model S. Згідно з наданими документами, вартість машини становила 15 000 євро, однак митники засумнівалися в цих цифрах і зробили відповідний запит у митні органи Словаччини (саме з цієї країни і прямувала машина). Виявилося, що, згідно з договором купівлі-продажу, реальна вартість електрокара становила 32 300 євро (понад 1 млн грн). Очевидно, вартість була занижена з метою заощадити на податках.
Конфісковане Тесла
facebook.com/ZAKnewcustoms
У підсумку, за надання неправдивих відомостей (приховування реальної вартості авто) на власника склали протокол за порушення митних правил по ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Тепер рішення Ужгородського міськрайонного суду вступило в законну силу і, відповідно до цієї статті, в українця не тільки конфіскують електрокар, йому також доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від вартості Tesla, а це понад 1 млн грн.
Конфісковане Тесла
facebook.com/ZAKnewcustoms
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