Український ринок нових легкових авто скоротився на 3%
У 2020 році першу українську реєстрацію отримали 85,5 тисяч нових авто, що лише на 3% менше, ніж роком раніше. Нагадаємо, що у 2019 році було реалізовано 88,5 тисяч нових авто.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром". У грудні минулого року першу реєстрацію отримав 9801 новий легковик, що на 7% більше, ніж у 2019-му.
Цікаво, що в 6 з 12 місяців спостерігалася позитивна динаміка продажів: у січні попит виріс на 34%, у лютому – на 21%, червні – на 12 %%, липні – на 10%, вересні – на 6% та грудні – на 7%. Негативне зростання спостережено в березні (-15%), квітні (-47%), травні (-15%), серпні (-16%), жовтні (-6%) та листопаді (-17%).
У лідери за підсумками року знову вийшла французька компанія Renault, яка проводила агресивну цінову та маркетингову політику. В результаті їй вдалося реалізувати 14360 автомобілів. Це лише на 2% менше, ніж показник бренду у 2019 році. Бестселером марки став кросовер Renault Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 5534 українських покупці.
Друге місце з результатом 13 315 автомобілів у компанії Toyota, продаж автомобілів якої в річному обсязі зріс на 6%. Найбільш запитуваним автомобілем японського бренду став кросовер Toyota RAV4, який вважали за краще 5689 покупців. Крім того, за підсумками року саме RAV4 став найбільш продаваним новим автомобілем в Україні 2020 року, відібравши пальму першості у лідера минулого року – Kia Sportage.
Третій результат за підсумками року, як і у 2019-му, посів корейський бренд Kia, якому вдалося привернути увагу до своєї продукції 6089 шт. Компанія змогла зберегти третє місце рейтингу, але порівняно з 2019 роком продажі знизилися на 20%. Найбільший інтерес мав кросовер Kia Sportage, якому віддали перевагу 5043 українських покупці.
Четверте місце у чеської компанії Skoda, яка продовжує утримувати четверте місце рейтингу найпопулярніших брендів в Україні. На частку марки припав 5061 автомобіль, що на 19% менше порівняно з 2019 роком. Традиційно найбільший попит серед продукції компанії мала Skoda Octavia – 1855 екз.
Замикає ТОП-5 корейська компанія Hyundai з результатом 4031 автомобіль (-21%), якій у конкурентній боротьбі вдалося потіснити конкурентів з Nissan. Найбільший інтерес українців в продукції бренду викликав кросовер Tucson, на який припали 2280 угод.
За підсумками року далі позиції рейтингу розподілилися так. На 6 місці – Nissan – 3834 шт. (-28%). Продовжує утримувати 7 місце рейтингу продукція Volkswagen – 3690 шт. (-21%). Відразу на два рядки вгору порівняно з 2019-м роком перемістилася компанія Peugeot, яка за рахунок активного розширення модельної гами змогла реалізувати 3037 автомобілів (+28%). Замикають ТОП-10 два японських бренди, також показали позитивну динаміку у 2020 році – Suzuki з результатом 2966 авто (+13%) і Mazda, якій вдалося реалізувати 2844 машини (+15%).
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у листопаді попит на автомобілі впав на 16%.