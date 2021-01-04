Український ринок нових легкових авто скоротився на 3%

У 2020 році першу українську реєстрацію отримали 85,5 тисяч нових авто, що лише на 3% менше, ніж роком раніше. Нагадаємо, що у 2019 році було реалізовано 88,5 тисяч нових авто.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром". У грудні минулого року першу реєстрацію отримав 9801 новий легковик, що на 7% більше, ніж у 2019-му.

Цікаво, що в 6 з 12 місяців спостерігалася позитивна динаміка продажів: у січні попит виріс на 34%, у лютому – на 21%, червні – на 12 %%, липні – на 10%, вересні – на 6% та грудні – на 7%. Негативне зростання спостережено в березні (-15%), квітні (-47%), травні (-15%), серпні (-16%), жовтні (-6%) та листопаді (-17%).

Графік зміни споживчого попиту на нові легкові автомобілі в Україні у 2019-2020 роках ukrautoprom.com.ua

У лідери за підсумками року знову вийшла французька компанія Renault, яка проводила агресивну цінову та маркетингову політику. В результаті їй вдалося реалізувати 14360 автомобілів. Це лише на 2% менше, ніж показник бренду у 2019 році. Бестселером марки став кросовер Renault Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 5534 українських покупці.

Бестселером Renault став кросовер Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 5534 українських покупці renault.ua

Друге місце з результатом 13 315 автомобілів у компанії Toyota, продаж автомобілів якої в річному обсязі зріс на 6%. Найбільш запитуваним автомобілем японського бренду став кросовер Toyota RAV4, який вважали за краще 5689 покупців. Крім того, за підсумками року саме RAV4 став найбільш продаваним новим автомобілем в Україні 2020 року, відібравши пальму першості у лідера минулого року – Kia Sportage.

За підсумками 2020 року Toyota RAV4 став найбільш продаваним новим автомобілем в Україні toyota.com

Третій результат за підсумками року, як і у 2019-му, посів корейський бренд Kia, якому вдалося привернути увагу до своєї продукції 6089 шт. Компанія змогла зберегти третє місце рейтингу, але порівняно з 2019 роком продажі знизилися на 20%. Найбільший інтерес мав кросовер Kia Sportage, якому віддали перевагу 5043 українських покупці.

Кросовер Kia Sportage віддали перевагу у 2020 році 5043 українських покупці kia.ua

Четверте місце у чеської компанії Skoda, яка продовжує утримувати четверте місце рейтингу найпопулярніших брендів в Україні. На частку марки припав 5061 автомобіль, що на 19% менше порівняно з 2019 роком. Традиційно найбільший попит серед продукції компанії мала Skoda Octavia – 1855 екз.

Найбільший попит серед продукції компанії Skoda мала модель Octavia – 1855 екз.

Замикає ТОП-5 корейська компанія Hyundai з результатом 4031 автомобіль (-21%), якій у конкурентній боротьбі вдалося потіснити конкурентів з Nissan. Найбільший інтерес українців в продукції бренду викликав кросовер Tucson, на який припали 2280 угод.

За підсумками року далі позиції рейтингу розподілилися так. На 6 місці – Nissan – 3834 шт. (-28%). Продовжує утримувати 7 місце рейтингу продукція Volkswagen – 3690 шт. (-21%). Відразу на два рядки вгору порівняно з 2019-м роком перемістилася компанія Peugeot, яка за рахунок активного розширення модельної гами змогла реалізувати 3037 автомобілів (+28%). Замикають ТОП-10 два японських бренди, також показали позитивну динаміку у 2020 році – Suzuki з результатом 2966 авто (+13%) і Mazda, якій вдалося реалізувати 2844 машини (+15%).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у листопаді попит на автомобілі впав на 16%.