Український продавець картоплі на Rolls-Royce засвітився у гонці

Віталій Сазонов Новини 17:18, 7.05.2020 Оновлено: 17:32, 7.05.2020

В Україні є як мінімум один розкішний автомобіль, який не зовсім застосовується за призначенням. Йдеться про седан Rolls-Royce Phantom з Житомира, що вже який встиг стати героєм інтернету.

Спочатку цей "Роллс" прославився тим, що з його багажника продавали картоплю (діло було в березні на житомирському ринку), а тепер недавно власник взяв участь в гонці – дрег-рейсингу з VW Passat.

Побачити люксовий автомобіль, який більше навіть є лімузином, ніж звичайним седаном, в гонці так само дивно, як і застати його на ринку. Адже часто такі Ролл-Ройс зустрічаються лише у фешенебельних районах великих міст або на світських вечірках.

Rolls-Royce в гонці з VW
Скріншот відео

До речі, свого часу Rolls-Royce Pantom VII покоління коштував 650 доларів.

Цей же Rolls-Royce на ринку в Житомирі
topgir.com.ua
Цей же Rolls-Royce на ринку в Житомирі
topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як суперкар за 250 000 євро розбили об два паркани та стіну сараю.

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