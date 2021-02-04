Український майстер налагодив збірку автомобілів XX століття

Obozrevatel Новини 15:59, 4.02.2021 Оновлено: 16:05, 4.02.2021

Віталій Бондар з Маріуполя займається виробництвом автомобілів 1909-1920-х років. Вони коштують від 160 000 до 500 000 гривень.

Майстер створює репліки машин британської марки Morgan. Зовні зібрані автомобілі виглядають дуже автентично. При цьому, вони обладнані електромоторами, хоч все залежить залежить від побажань замовника. Про це повідомляє сайт ТопЖыр.

Ретро-автомобіль Morgan
ТопЖыр
Віталій Бондар обладнує такі репліки електромоторами
ТопЖыр

Для замовлення доступні Morgan 1909, 1910, 1912 і 1917 років. Також Віталій готовий продати креслення для побудови авто своїми руками.

Крім раритетних Morgan, у нього є креслення спортивних баггі і інших копій культових авто різних часів.

Така репліка кошує більше 160 тис. грн
ТопЖыр

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Олександрії чоловік власноруч створив електромобіль. Каркас кузова для нього він зібрав з легких металевих профілей, зовнішні панелі – з пластика, а дах зробив з сендвіч-панелі з термоізоляцією.

Також в авто є літій-титанатна батарея, від якої живиться електродвигун потужністю 1,5 Вт. В парі із штатним редуктором машина розганяється до 60 км/год.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Медведчук поскаржився пропагандистам на "дискримінацію" російської мови в Україні

Каспаров про канали Медведчука: Зеленський заборонив "троянських коней" російського ТБ

Мирослав Гай: відбувається проросійський наступ

Під Полтавою в дитсадку раптово померла 19-річна вихователька. Фото

Топпропагандистка Кремля Симоньян покликала на роботу співробітників каналів Медведчука