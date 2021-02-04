Український майстер налагодив збірку автомобілів XX століття

Віталій Бондар з Маріуполя займається виробництвом автомобілів 1909-1920-х років. Вони коштують від 160 000 до 500 000 гривень.

Майстер створює репліки машин британської марки Morgan. Зовні зібрані автомобілі виглядають дуже автентично. При цьому, вони обладнані електромоторами, хоч все залежить залежить від побажань замовника. Про це повідомляє сайт ТопЖыр.

Для замовлення доступні Morgan 1909, 1910, 1912 і 1917 років. Також Віталій готовий продати креслення для побудови авто своїми руками.

Крім раритетних Morgan, у нього є креслення спортивних баггі і інших копій культових авто різних часів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Олександрії чоловік власноруч створив електромобіль. Каркас кузова для нього він зібрав з легких металевих профілей, зовнішні панелі – з пластика, а дах зробив з сендвіч-панелі з термоізоляцією.

Також в авто є літій-титанатна батарея, від якої живиться електродвигун потужністю 1,5 Вт. В парі із штатним редуктором машина розганяється до 60 км/год.