Український ЛуАЗ перетворили в непереможний всюдихід
Знаменитий український позашляховик ЛуАЗ-969 впізнати в цьому всюдиході зовсім непросто. Культова модель Луцького автозаводу відрізнялася компактністю і легкістю, але тепер все змінилося.
Автомобіль під назвою "Есаул" тепер досить віддалено нагадує ЛуАЗ 969, адже його кузов додатково модифікували – зробили довшим і збільшили колісні арки. Але в цьому незвичайному позашляховику ще багато деталей від інших машин.
Наприклад, двигун – від Chevrolet Niva, а деталі редукторів, завдяки яким дорожній просвіт становить неймовірні 50 см, запозичені у КАМАЗу. Елементи підвіски – від ГАЗелі, ще деякі деталі дісталися від ЗІЛ і КрАЗ.
Все це зібрано на кастомній рамі, яку власник розробив самостійно, а не запозичив у іншого авто. Тепер зрозуміло, чому автор вирішив створити автомобіль своїми силами – жоден наявний на ринку позашляховик просто не здавався задовільним вибором.
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