Український ЛуАЗ перетворили в непереможний всюдихід

Знаменитий український позашляховик ЛуАЗ-969 впізнати в цьому всюдиході зовсім непросто. Культова модель Луцького автозаводу відрізнялася компактністю і легкістю, але тепер все змінилося.

Автомобіль під назвою "Есаул" тепер досить віддалено нагадує ЛуАЗ 969, адже його кузов додатково модифікували – зробили довшим і збільшили колісні арки. Але в цьому незвичайному позашляховику ще багато деталей від інших машин.

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик carakoom.com

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик carakoom.com

Наприклад, двигун – від Chevrolet Niva, а деталі редукторів, завдяки яким дорожній просвіт становить неймовірні 50 см, запозичені у КАМАЗу. Елементи підвіски – від ГАЗелі, ще деякі деталі дісталися від ЗІЛ і КрАЗ.

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик carakoom.com

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик carakoom.com

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик carakoom.com

Все це зібрано на кастомній рамі, яку власник розробив самостійно, а не запозичив у іншого авто. Тепер зрозуміло, чому автор вирішив створити автомобіль своїми силами – жоден наявний на ринку позашляховик просто не здавався задовільним вибором.

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик carakoom.com

Впізнати в незвичайному авто ЛуАЗ 969 тепер непросто wroom.ru

Кузов запозичений у ЛуАЗ-969 першої серії з більш квадратним силуетом cars.ua

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