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16 квітня • оновлено в 19:32
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Український ЛуАЗ перетворили в непереможний всюдихід

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Знаменитий український позашляховик ЛуАЗ-969 впізнати в цьому всюдиході зовсім непросто. Культова модель Луцького автозаводу відрізнялася компактністю і легкістю, але тепер все змінилося.

Автомобіль під назвою "Есаул" тепер досить віддалено нагадує ЛуАЗ 969, адже його кузов додатково модифікували – зробили довшим і збільшили колісні арки. Але в цьому незвичайному позашляховику ще багато деталей від інших машин.

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

carakoom.com

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

carakoom.com

Наприклад, двигун – від Chevrolet Niva, а деталі редукторів, завдяки яким дорожній просвіт становить неймовірні 50 см, запозичені у КАМАЗу. Елементи підвіски – від ГАЗелі, ще деякі деталі дісталися від ЗІЛ і КрАЗ.

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

carakoom.com

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

carakoom.com

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

carakoom.com

Все це зібрано на кастомній рамі, яку власник розробив самостійно, а не запозичив у іншого авто. Тепер зрозуміло, чому автор вирішив створити автомобіль своїми силами – жоден наявний на ринку позашляховик просто не здавався задовільним вибором.

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

ЛуАЗ перетворився в неймовірний позашляховик

carakoom.com

Впізнати в незвичайному авто ЛуАЗ 969 тепер непросто

Впізнати в незвичайному авто ЛуАЗ 969 тепер непросто

wroom.ru

Кузов запозичений у ЛуАЗ-969 першої серії з більш квадратним силуетом

Кузов запозичений у ЛуАЗ-969 першої серії з більш квадратним силуетом

cars.ua

Нагадаємо, OBOZREVATEL розповідав про дивовижний шестиколісний всюдихід, в який перетворили Лада Нива.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль позашляховик бюджетний автомобіль ЛуАЗ
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Pollak John
Pollak John
кстати ЛУаз круче Уаза из-за того что у него независимая подвеска и проходимость у него лучше . Нужна только небольшая доработка .
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Pollak John, если бы у бабушки был kyй ,она была бы дедушкой.
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