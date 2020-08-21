Український електрокар для людей з інвалідністю оцінили у $10 000

У Києві відбулася презентація електрокара Ukrainian Social Electric Car (USEC). Це недорогий автомобіль, призначений для людей з інвалідністю, який розробили вітчизняні умільці.

Як пише Auto Geek, створила машину одеська компанія EcoFactor. За основу був узятий електричний сіті-кар Smart Fortwo Electric Drive. Крім того, деякі комплектуючі були запозичені в інших моделей – наприклад, фари USEC дісталися від BMW i3.

Електромобіль USEC. Фото: Auto Geek

Автомобіль орієнтований на людей, які пересуваються на інвалідних візках: посадка і висадка здійснюється через задні відкиднф двері, заїжджати в електрокар можна по спеціальному пандусу. Крім того, у електрокара повністю ручне керування а кермо знаходиться не зліва, а по центру передньої панелі.

Електромобіль USEC. Фото: Auto Geek

Електромобіль USEC. Фото: Auto Geek

За рух електромобіля USEC відповідають два мотора (потужність кожного – 15 кВт, сумарно – 30 кВт), які встановлені на задніх колесах (відповідно, привід задній). Ємність батареї становить 15 кВтгод, її вистачає на пробіг у 100-150 км.

Електромобіль USEC. Фото: Auto Geek

Електромобіль USEC. Фото: Auto Geek

Поки що український автомобіль для людей з проблемами опорно-рухового апарату знаходиться в статусі прототипу, проте його планують випускати серійно. Попередня ціна – 8500 – 10 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні представили ще один вітчизняний електромобіль – за $ 5000.

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