Український "Автоспецпром" отримав європейський сертифікат PSA

Сергій Іванов Новини 19:00, 4.12.2020 Оновлено: 19:16, 4.12.2020

Найбільший в Україні виробник автомобілів для "швидкої допомоги" "Автоспецпром" отримав європейський сертифікат відповідності від французького концерну PSA.

Про це повідомляє пресслужба "Пежо Сітроєн Україна". "Автоспецпром" є найбільшим українським виробником автомобілів швидкої медичної допомоги.

Компанія "Автоспецпром" стала першим українським виробником, який отримав європейський сертифікат відповідності від Групи PSA
avtospetsprom.com

За підсумками інспекції, компанії було надано європейський сертифікат відповідності, який підтверджує, що готова продукція повністю відповідає вимогам Групи PSA, перш за все – у питаннях контролю якості та методів ведення виробничого процесу. Для отримання сертифікату компанія пройшла комплексну перевірку за 140 пунктами й 12 категоріями.

"Автоспецпром" є найбільшим українським виробником автомобілів швидкої медичної допомоги
avtospetsprom.com

Сертифікацією українського підприємства займалася французька інспекційно-сертифікаційна компанія Bureau Veritas.

Сертифікат відкриває можливість експорту українських автомобілів, зокрема і в країни Євросоюзу
avtospetsprom.com

"Для нашої компанії велика честь отримати сертифікат відповідності з найвищим рівнем оцінки. Він свідчить про те, що якість, безпеку, надійність наших автомобілів швидкої медичної допомоги визнали не тільки в Україні, але й у Європі", – коментує Кирило Коморкін, заступник директора ТОВ "Автоспецпром".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, група PSA надала безплатний сервіс автомобілів швидкої допомоги, а українська компанія "Реформ" створила унікальний позашляховик для медиків.

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