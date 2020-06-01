Український авторинок в травні просів на 15 відсотків

У травні споживча активність на українському автомобільному ринку знизилася на 15%. Про це повідомляє Асоціація Укравтопром.

За останній місяць весни українські покупці придбали і зареєстрували близько 6 тисяч нових легкових авто. Нагадаємо, що сервісні центри МВС почали свою роботу 12 травня, а до цього зареєструвати новий автомобіль можна було виключно за допомогою електронних каналів зв'язку.

Самим затребуваними автомобілями стали Toyota, власниками яких в травні стали 1026 покупців. Для порівняння, в минулому році лідером травня також був японський бренд, але його продажі скоротилися на 17%.

Бестселером місяці став кросовер Kia Sportage, який вибрали 593 вітчизняні покупці. kia.ua

На друге місце опустилася компанія Renault з результатом 851 авто. Це на 12% менше, ніж в минулому році.

Третій рядок рейтингу зберігає компанія Kia, що продала 671 автомобіль. У порівнянні з минулим роком приріст склав 51%.

На четверту позицію повернулася компанія Skoda. У травні продукцію чеського бренду вважали за краще 289 українців.

У п'ятірку лідерів за підсумками травня увійшов німецький Mercedes-Benz, який зумів наростити продажі в порівнянні з квітнем на 53%, а хто продає 270 новеньких авто. Цікаво, що в минулому році в травні бренд займав 14-у позицію.

Всього за перші п'ять місяців 2020 року в Україні були зареєстровані майже 30 тисяч нових легкових авто, що всього на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які авто купували українці в квітні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!