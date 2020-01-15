Українських автоперевізників будуть перевіряти по-новому: подробиці

Уряд ввів ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників.
Про це розповів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму телеграм-каналі.
Гончарук пообіцяв, що українських автоперевізників будуть перевіряти по-новому
За словами Гончарука, в Україні будуть діяти єдині критерії для оцінки ризику діяльності автоперекладачем. "Це вплине і на періодичність планових перевірок. Якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли в лонг-лист перевірок, відтепер спочатку перевіряти будуть тих, у кого високі ризики через переобладнаного транспорту, великої кількості порушень ПДР, а також порушень режиму праці та відпочинку водіїв ", – розповідає Олексій Гончарук.
"Безпека українців – пріоритет нашого уряду", – зазначив Олексій Гончарук.
Як писав раніше OBOZREVATEL, Департамент патрульної поліції ініціював зміни до законодавства в сфері пасажирських і вантажних перевезень.
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