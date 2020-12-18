Українські ЗАЗи відправляться підкорювати Євросоюз

Запорізький ZAZ А10 отримав схвалення типу ЄС для автобуса середнього класу. Серед цих вимог підтверджено і відповідність Євро 6.

Так, якість, технічні параметри та екологічність продукції українського автовиробника офіційно підтверджені та відповідають чинним жорстким вимогам регламенту Європейського Союзу, повідомляє пресцентр УкрАВТО.

Запорізький ZAZ А10 отримав схвалення типу ЄС для автобуса середнього класу ukravto.ua

Серед підприємств автомобілебудівної галузі пострадянського простору нині запорізький завод єдиний, хто отримав сертифікат "Євро 6", якій відповідає останнім вимогам ЄС 2020 р.

ZAZ A07 – первісток автобусної лінійки ЗАЗу ukravto.ua

Почавши виробництво моделі малого класу ZAZ A07, компанія розширює асортимент пасажирської продукції, яка відповідає нормам Євро 5 та Євро 6. Налагоджено випуск автобуса малого класу ZAZ A08, включаючи модифікації "приміський", "шкільний" та "міський", а також автобуса середнього класу з низькою підлогою ZAZ A10 з механічною та автоматичною коробкою передач. Готується до запуску новинка ZAZ A09 на шасі Mercedes-Benz.

ZAZ A08 "Шкільний" ukravto.ua

За схожих експлуатаційних характеристик продукція ЗАЗу має більш привабливу ціну порівняно з європейськими аналогами. Найближчим часом автобуси ZAZ А10 будуть поставлятися в країни Європейського Союзу та складуть конкуренцію місцевим виробникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на ЗАЗі почали виробництво кросоверів Renault Arkana, а поліція отримала у свій автопарк Lada 4x4 українського складання.