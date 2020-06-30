Українські водії стали активно замазувати номери своїх авто

У соцмережі Facebook активно публікують фото автомобілів із українських доріг, у яких замазані номери. З огляду на все, у такий спосіб водії вирішили боротися з системою автофіксації порушень ПДР, яка запрацювала в Україні 1 липня.

Зокрема, нещодавно кілька таких знімків з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua та в спільноті "Автомобільний Київ".

Автомобіль із замазаними номерами. Скриншот публікації на сторінці dtp.kiev.ua

На фото чітко видно, що в машин "забілені" номерні знаки, хоча один із автовласників вчинив трохи інакше – заклеїв"лише" одну букву свого держзнака.

Автомобіль із замазаними номерами. Скриншот публікації на сторінці dtp.kiev.ua

Автомобіль із замазаними номерами. Скриншот публікації на сторінці dtp.kiev.ua

Автомобіль із замазаними номерами. Скріншот публікації на сторінці dtp.kiev.ua

Автомобіль із замазаними номерами. Скриншот публікації в групі "Автомобільний Київ"

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що столичні автомобілісти почали ховати номери своїх авто від камер контролю швидкості ще першого дня роботи системи автофіксації. А зовсім недавно на вулицях Києва було помічено VW Passat, номерний знак якого замаскували в дуже незвичайний спосіб.