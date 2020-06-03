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3 червня • оновлено в 13:00
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Українські військові влаштували перегони на танках Т-72

3.1т
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Автомобільними перегонами сьогодні нікого не здивувати. Але українські військові вирішили влаштувати змагання на танках Т-72, відповідне відео розмістили в Facebook "10 Гірсько-Штурмова Бригада".

Танк Т-72 – великий та важкий транспортний засіб, вага якого перевищує 40 тонн. Проте його потужний дизельний двигун видає 780 к.с. і 3089 Нм крутного моменту. Завдяки цьому максимальна швидкість становить 60 км/год.

Українські військові влаштували перегони на танках

Українські військові влаштували перегони на танках

скріншот відео

Українські військові влаштували перегони на танках

Українські військові влаштували перегони на танках

скріншот відео

Українські військові влаштували ефектні перегони по прямій, а потім навіть продемонстрували навички в швидкісному слаломі. Звісно, це не зрівняється з дрег-рейсингом легких спортивних автомобілів на твердому асфальті. Не варто забувати, що військовий танк набагато важчий і пересувається буквально бездоріжжям.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже навчилися обманювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР, які зовсім нещодавно почали свою роботу.

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Автор
Стас Сіділєв
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