Українські військові влаштували перегони на танках Т-72

Автомобільними перегонами сьогодні нікого не здивувати. Але українські військові вирішили влаштувати змагання на танках Т-72, відповідне відео розмістили в Facebook "10 Гірсько-Штурмова Бригада".

Танк Т-72 – великий та важкий транспортний засіб, вага якого перевищує 40 тонн. Проте його потужний дизельний двигун видає 780 к.с. і 3089 Нм крутного моменту. Завдяки цьому максимальна швидкість становить 60 км/год.

Українські військові влаштували перегони на танках скріншот відео

Українські військові влаштували перегони на танках скріншот відео

Українські військові влаштували ефектні перегони по прямій, а потім навіть продемонстрували навички в швидкісному слаломі. Звісно, це не зрівняється з дрег-рейсингом легких спортивних автомобілів на твердому асфальті. Не варто забувати, що військовий танк набагато важчий і пересувається буквально бездоріжжям.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже навчилися обманювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР, які зовсім нещодавно почали свою роботу.

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