Українські поліцейські пересядуть на Peugeot

Автомобілі Peugeot 301 заступили на службу Національної поліції України.

Про це повідомляє пресслужба компанії. На чергування з охорони громадського порядку заступили 310 новеньких седанів Peugeot. Автомобілі модернізовані з урахуванням вимог правоохоронців компанією "Спец-Ком-Сервіс". Вони оснащені спеціальними сигналами, засобами зв'язку та несуть відповідну стандартам відомчу символіку.

Автомобілі модернізовані з урахуванням вимог правоохоронців компанією "Спец-Ком-Сервіс" peugeot.ua

Всі автомобілі оснащені 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 115 к.с., який працює у парі зі 6-ступінчастою "механікою". Важливою перевагою моделі є висока надійність та економічність. Окрім того, всі Peugeot 301 добре адаптовані для наших умов. Вони мають посилену підвіску, заводський захист двигуна, обігрів заднього скла, підігрів передніх сидінь, підігрів нижньої частини лобового скла, зовнішні дзеркала заднього вигляду з електроприводом та підігрівом.

Всі автомобілі оснащені 1,6-літровим бензиновим мотором (115 к.с.), який працює у парі зі 6-ступінчастою "механікою" peugeot.ua

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зовсім недавно компанія Peugeot передала партію мінівенів для українських медиків, а ось американські копи взяли "на озброєння" електромобіль Tesla.