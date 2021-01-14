Українські медики їздитимуть на Peugeot

В рамках програми оновлення автомобільного парку медичних амбулаторій загальної практики у Дніпропетровській області медики отримали велику партію мінівенів Peugeot.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Програма включає поставку 47 мінівенів Rifter, які призначені для 21-й медичної амбулаторії області.

Для потреб медиків була обрана версія L1 1.6 HDi 92 Access. Вона включає турбодизель об'ємом 1,6 літра та потужністю 92 л.с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна коробка передач. Даний тандем відрізняється високою надійністю та паливною економічністю.

Конфігурація L1 Access є оптимальним варіантом для щоденної експлуатації. Автомобіль відрізняється компактними розмірами та містким салоном, а комплектація Access передбачає все необхідне для комфорту і безпеки. У числі незаперечних переваг моделі Rifter – збільшений кліренс та енергоємна підвіска, які забезпечать комфорт навіть на найгірших дорогах.

Програма оновлення автопарку медичних амбулаторій – вагомий внесок у збереження життя та здоров'я українців.

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