Українські майстри вперше встановили ГБО на дизельний легковик

Українські майстри встановили ГБО на дизельний Cедан Renault Fluence. Це перший відомий випадок, коли газо-балонним обладнанням оснащують легкове авто, яке працює на "важкому паливі".

Як пише в своєму Facebook автомобільний експерт Юрій Дацик, роботу виконали фахівці полтавської СТО "Автотранс". Газова установка була зістикована з 1,5-літровим дизельним dCi (популярний мотор в лінійці "Рено"). Як наслідок, седан став більш економічним і тяговітим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

На дизельний седан "Рено" встановили ГБО Юрій Дацик, Facebook

Відзначається, що ціна питання встановлення ГБО на дизель, як і для моторів TSI – 800 євро.

На дизельний седан "Рено" встановили ГБО Юрій Дацик, Facebook

На дизельний седан "Рено" встановили ГБО Юрій Дацик, Facebook

На дизельний седан "Рено" встановили ГБО Юрій Дацик, Facebook

На дизельний седан "Рено" встановили ГБО Юрій Дацик, Facebook

На дизельний седан "Рено" встановили ГБО Юрій Дацик, Facebook

Варто відзначити, що найчастіше ГБО ставлять на дизельну комерційну техніку, оскільки максимальна економія досягається при великих пробігах. Газова установка на дизельних моторах не передбачає повної відмовила від використання самого дизеля: в мотор подається суміш повітря й газу і дизельного палива. Таким чином, витрати основного палива (тобто, дизеля) скорочуються приблизно на 40%.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що блогер спробував знайти "живий" Lanos на ринку, але нічого не вийшло. Бюджет на покупку при цьому був не маленьким – 4 000 доларів.