Українські майстри схрестили 'Таврію' і BMW

Незвичайний автомобіль побудували в столиці – "Таврію" переробили в гоночний болід із вузлами й агрегатами BMW.

Раніше АвтоОбоз вже розповідав про цей автомобіль. Тепер наші колеги з програми "Джедаї" на каналі 2+2 зняли про машину невеликий сюжет:

Незвичайну машину Руслан створив для свого сина, який активно займається дрифтом. Команда працювала майже півтора року. Щоб автомобіль відповідав усім параметрам, багато деталей довелося робити з нуля. Тільки каркас коштував близько $2 тисяч.

У "Таврію" встановили 4-літровий двигун V8. Машина має 300 к.с., що дає їй змогу розвивати швидкість до 260 км/год. На розгін від 0 до 100 км/год болід витрачає всього 5 секунд. Нині машина повністю оновлена й готова до участі в змаганнях.

Раніше OBOZREVATEL уже розповідав про незвичайну електричну "Таврію", яку виявили в Німеччині.