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18 грудня • оновлено в 14:41
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Українські КрАЗи тепер збиратимуть в Африці

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Найбільший вітчизняний виробник важкої вантажної техніки КрАЗ обзавівся важливим партнерством, завдяки якому буде організовано виробництво вантажівок на території Африки.

Як з'ясував OBOZREVATEL, угода стосується як цивільних транспортних засобів, так і військової техніки. Партером АвтоКрАЗу виступила компанія Proforce Limited. Результатом договору стануть новий бренд KRAZ-Proforce і вантажівки, що випускаються спільним підприємством.

АвтоКрАЗ уклав важливу угоду з закордонним партнером

АвтоКрАЗ уклав важливу угоду з закордонним партнером

autokraz.com.ua

Деталі угоди поки не розкриваються, проте відомо, що техніка, передбачена для виробництва в Нігерії, протягом 2020 року розроблятиметься з урахуванням потреб африканського ринку і відповідно до світових стандартів.

Примітно, що спільне підприємство KRAZ-Proforce займеться також виготовленням військової техніки

Примітно, що спільне підприємство KRAZ-Proforce займеться також виготовленням військової техніки

autokraz.com.ua

Виробництво в тому числі торкнеться сектору важких військових транспортних засобів. На даний момент невідомо, чи будуть розроблені нові вантажівки на базі існуючих моделей або мова йде про локалізовані версії актуальних вантажних машин.

Можливо, спеціально для Африки КрАЗ розробить повністю нові моделі

Можливо, спеціально для Африки КрАЗ розробить повністю нові моделі

autokraz.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, виробництво автомобілів в Україні продемонструвало рекордні показники.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто КрАЗ новини
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Под капотом будет сидеть маленький афроамериканец и крутить педали?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Дмитрий, под капотом будет сидеть селюк, а маленький афроамериканец за рулём ...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Краз в Африке, АН в Китае, газ с Румынии ... Украинцы в Польше. Доскакались?
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