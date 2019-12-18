Українські КрАЗи тепер збиратимуть в Африці

Найбільший вітчизняний виробник важкої вантажної техніки КрАЗ обзавівся важливим партнерством, завдяки якому буде організовано виробництво вантажівок на території Африки.

Як з'ясував OBOZREVATEL, угода стосується як цивільних транспортних засобів, так і військової техніки. Партером АвтоКрАЗу виступила компанія Proforce Limited. Результатом договору стануть новий бренд KRAZ-Proforce і вантажівки, що випускаються спільним підприємством.

АвтоКрАЗ уклав важливу угоду з закордонним партнером autokraz.com.ua

Деталі угоди поки не розкриваються, проте відомо, що техніка, передбачена для виробництва в Нігерії, протягом 2020 року розроблятиметься з урахуванням потреб африканського ринку і відповідно до світових стандартів.

Примітно, що спільне підприємство KRAZ-Proforce займеться також виготовленням військової техніки autokraz.com.ua

Виробництво в тому числі торкнеться сектору важких військових транспортних засобів. На даний момент невідомо, чи будуть розроблені нові вантажівки на базі існуючих моделей або мова йде про локалізовані версії актуальних вантажних машин.

Можливо, спеціально для Африки КрАЗ розробить повністю нові моделі autokraz.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, виробництво автомобілів в Україні продемонструвало рекордні показники.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram